Novos contratos de crédito ao consumo sobem 33% em junho face ao mês de maio

O número de novos contratos de crédito aos consumidores subiu 33% em junho, face aos valores de maio. Os dados do Banco de Portugal mostram a recuperação destes indicadores, apontando que o número de contratos em junho ultrapassou os 83 mil. O montante contratado em junho ultrapassou os 420,3 milhões de euros, uma subida de 40,4% face ao mês de maio.

A recuperação de junho face aos contratos de crédito em maio foi impulsionada pela subida dos novos contratos na área do crédito automóvel.

Ainda assim, os dados do Banco de Portugal mostram que, comparando com junho de 2019, apesar da recuperação sentida nos últimos meses, os valores de crédito concedido continuam a estar abaixo dos números do ano passado. Por montante de novos créditos aos consumidores, o crédito pessoal recuou 46,3% para os 144 milhões de euros; o crédito automóvel registou uma quebra de 2,2% para 221 milhões de euros e os novos créditos para cartões e descoberto tombaram 28,3% para os 55 milhões de euros.

Analisando por número de novos contratos, só o crédito automóvel regista valores mais altos em junho deste ano do que em junho do ano passado: uma subida de 1,7% para os 16 392 mil créditos. O número de novos contratos para crédito pessoal recuou 33,4% na comparação homólogo, para mais de 25 mil. Já os cartões e descobertos recuam 32,2% para os 41 918 contratos.