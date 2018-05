O que os banqueiros pensam sobre as criptomoedas

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, defendeu que as criptomoedas não são dinheiro. E o que pensam os presidentes dos bancos sobre as moedas digitais?

Miguel Maya, administrador do BCP, disse que “não podemos recomendar uma coisa que nós próprios não compreendemos”. Já António Ramalho considera que as “criptomoedas têm dois defeitos”. O presidente do Novo Banco diz que as moedas digitais “não têm reserva de valor” e têm “excesso de fragmentação”. Explica que os sistemas de pagamentos só são bem-sucedidos quando conseguem operar em cooperação e não competir uns com os outros.

Já Luís Pereira Coutinho, presidente do banco CTT, defende que “há futuro para o blockchain mas as criptomoedas não conhecemos suficientemente”.