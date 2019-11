OLX tem parceria com a SIBS para controlar possíveis fraudes por MB Way

Na sequência das informações divulgadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre o aumento de burlas por MB Way através de marketplaces digitais, o OLX Portugal esclarece que até à data, foram apenas reportados dois casos.

“Há algum tempo que estabelecemos uma parceria com a SIBS no sentido de lhes reportarmos qualquer tipo de suspeita de fraude por MB Way para que possam atuar de imediato e bloquear quaisquer ações do número de telemóvel em questão. E, até ao momento, apenas registámos e reportámos duas situações deste género”, indica a administração do OLX Portugal numa nota de esclarecimento.

A plataforma de vendas online revela ainda que também as autoridades portuguesas são sempre notificadas perante este tipo de situações. “Aliás, trabalhamos de perto com a PSP e a PJ com o propósito de, em primeiro lugar, evitar estas situações ou, caso não seja possível, detetá-las rapidamente e permitir que estas possam agir em conformidade”.

De acordo com os dados avançados pela PSP, em 2018 foram registadas 99 ocorrências relacionadas com burlas através do MB Way e entre 1 de janeiro e 31 de maio foram 135.

A polícia conta que, segundo investigação e análise do Departamento de Investigação Criminal da PSP, o ‘modus operandi’ visa o “aproveitamento feito aos anúncios que as vítimas colocam ‘online’ para venda de objetos em sites dedicados a este tipo de comércio (OLX, CustoJusto, entre outros).