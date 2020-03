Oney Bank aumentou lucros em 2,5% para 50,1 ME em 2019

O Oney Bank teve lucros de 50,1 milhões de euros em 2019, mais 2,5% do que em 2018, divulgou o grupo bancário especialista em soluções de pagamento e financiamento.

“Os resultados positivos de 2019 validam a nossa estratégia focada em apoiar os parceiros e clientes de retalho. A parceria entre BPCE e Auchan Holding dá ao Oney o poder necessário para impulsionar o desenvolvimento do crédito ao consumidor e para tornar-se líder no setor de pagamentos faseados na Europa”, afirmou Jean-Pierre Viboud, presidente executivo do banco, citado em comunicado.

Em 2019, o grupo bancário francês BPCE comprou a maioria do capital do Oney Bank (50,1% do capital), anteriormente detido a 100% pelo Auchan Holding, tendo por objetivo aumentar o seu negócio e ser líder de soluções de pagamento faseado na Europa.

A Oney trabalha com 450 parceiros em todo o mundo no setor do retalho e de comércio eletrónico, financiando as compras dos clientes.

Em Portugal tem cerca de 400 trabalhadores.