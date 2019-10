Operações com cartões e débitos diretos bateram recordes no verão

As compras com cartões e os débitos diretos atingiram novos recordes nos meses de julho e agosto, atingindo, respetivamente, os 25,3 mil milhões de euros e os cinco mil milhões de euros.

Trata-se de aumentos de 7% e de 14,3% face ao registado em igual período de 2018, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

Foram processadas no SICOI-Sistema de Compensação Interbancária 464,2 milhões de operações com cartões, um aumento de 9,2% em termos homólogos.

Quanto aos débitos diretos, cresceram 18,3% para o máximo histórico de 35,1 milhões de operações. “Esta subida reflete uma crescente confiança na utilização deste instrumento em pagamentos regulares [por exemplo, as contas da água, da luz, do gás, despesas de telecomunicações, seguros, quotas, prestações e rendas], pela sua comodidade e segurança”, explica o Banco de Portugal.

Também as compras realizadas em Portugal “com cartões de pagamento estrangeiros e processadas no SICOI registaram novos máximos em julho e agosto deste ano, meses caracterizados por um aumento significativo da afluência de turistas ao país”.

Mas, em média, cada compra feita por estrangeiros em Portugal teve um valor inferior. “Globalmente, ascenderam a 25,6 milhões de operações, no valor total de 1476 milhões de euros. Nestes meses, por cada compra realizada em Portugal com cartões estrangeiros foram gastos, em média, 58 euros [valor abaixo dos 63 euros verificados em igual período do ano anterior]”, segundo o supervisor bancário.

A maioria das compras com cartões estrangeiros realizadas em julho e agosto foi efetuada com cartões emitidos em França – 6,7 milhões de operações, no valor total de 330 milhões de euros. “Estes números revelam um crescimento homólogo de 11,9% em quantidade e de 5,2% em valor, acompanhando um incremento de 2% no número de hóspedes desta nacionalidade”, adianta o Banco de Portugal.

As compras efetuadas por portugueses no estrangeiro também atingiram máximos. Foram gastos 559,4 milhões de euros em 11,9 milhões de operações, o equivalente a aumentos homólogos de 23,1% e de 29,3%, respetivamente.

Em média, foram gastos 47 euros por cada compra efetuada no estrangeiro, abaixo dos 49 euros registados em igual período de 2018.

“O Reino Unido foi o país onde foram efetuadas mais compras com cartões portugueses: 3 milhões de compras no valor de 128 milhões de euros, o que representa uma subida de 40,4% em quantidade e de 41,4% em valor, em termos homólogos”, aponta o supervisor. Seguiu-se Espanha, com dois milhões de compras no valor de 141 milhões de euros e uma subida homóloga de 23,2% em quantidade e de 20,4% em valor.

