Pedro Gouveia Alves escolhido para liderar Banco Montepio

Pedro Gouveia Alves – atual administrador não executivo do Banco Montepio e presidente da sociedade financeira Montepio Crédito – é a escolha da Associação Mutualista Montepio Geral e do Presidente do Conselho de Administração do Banco Montepio, Carlos Tavares, para o cargo de CEO do Banco Montepio, escreve esta sexta-feira, 18 de outubro, o Jornal Económico.

O nome de Pedro Gouveia Alves para a presidência executiva do banco já foi comunicado ao Banco de Portugal. Esta função é atualmente e de forma temporária exercida por Dulce Mota. Segundo o jornal, a idoneidade do gestor já foi certificada pelo regulador para o cargo de administrador não executivo do Banco Monetpio e para a função de presidente do Montepio Crédito.

Ao ser escolhido Pedro Gouveia Alves para a presidência executiva do banco é colocado um ponto final num impasse que se prolongava há meses e que já tinha levado a instituição liderada por Carlos Costa a enviar uma carta à Associação Mutualista Montepio Geral e à administração do Banco Montepio a exigir que o banco tivesse uma solução para a estabilidade dos órgãos sociais, algo que implicava a definição da presidência executiva do banco, avança ainda o Jornal Económico.