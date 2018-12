Petróleo em Londres acima dos 56 dólares

Os preços do petróleo nos mercados internacionais estão a dar sinais de alívio depois das fortes quedas registadas na última sessão, que levaram quer o Brent do Mar do Norte, quer o West Texas Intermediate a mínimos de vários meses.

O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações nacionais, avança 0,32% para 56,44 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, cresce 0,41% para 46,43 dólares por barril, de acordo com os dados da Bloomberg.

A negociação da matéria-prima nos mercados internacionais foi penalizada pela subida da produção, nomeadamente nos EUA. A evolução dos preços do petróleo ficou ainda marcada pelo discurso do presidente chinês, que garantiu que o país “nunca vai procurar a hegemonia”, mesmo quando se aproxima do centro do palco internacional.

Para esta quarta-feira está agendado o final do encontro da Reserva Federal dos Estados Unidos – banco central – e a autoridade monetária vai anunciar se vai proceder, ou não, a uma subida dos juros. Além disso, os investidores vão estar atentos para perceber que pistas deixa o banco central sobre a política monetária que vai adoptar no próximo ano.