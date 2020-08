Portugueses responsabilizam gestão e governo pela situação do Novo Banco

Na sondagem da Intercampus feita para o Negócios e o CM/CMTV, divulgada esta quarta-feira, foi pedido aos inquiridos que atribuíssem responsabilidades sobre a situação financeira do Novo banco, que apresentou prejuízos de 553 milhões de euros no primeiro semestre. Além disso, o banco já pediu quase 2,9 mil milhões de euros ao Fundo de Resolução.

A sondagem revela que 31,4% dos inquiridos considera que a atual equipa de gestão do banco, liderada por António Ramalho, tem a maior fatia de responsabilidade da situação atual da instituição financeira.

Além da equipa de gestão do banco, 30,3% dos inquiridos atribui ainda responsabilidade ao governo de António Costa. Já 24,3% responsabiliza também o Banco de Portugal, que no último mês passou a ter Mário Centeno no cargo de governador. Mais reduzida é a percentagem de inquiridos (4,2%) que responsabiliza a Lone Star, detentora de 75% do capital do Novo Banco.

Bem mais de um terço dos inquiridos defende também que o BES devia ter caído (44,8%). Já 28,3% dos inquiridos, especialmente na faixa entre os 18 e 34 anos, acredita que a nacionalização deveria ter sido a solução escolhida. Só 13,3% defendeu a criação do Novo Banco, que nasceu em 2014.