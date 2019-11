Proença de Carvalho: “Precisamos de uma banca forte”

Daniel Proença de Carvalho, presidente do Global Media Group, afirmou esta sexta-feira que o país precisa de uma banca forte para apoiar o crescimento da economia mas o setor ainda enfrenta riscos.

“Se há coisa de que precisamos é de uma banca forte que apoie o investimento que a economia portuguesa tanto carece”, afirmou na abertura da 4ª Money Conference sobre ‘Governance 2020 – Transparência e Boas Práticas‘, organizada pelo Dinheiro Vivo e TSF, em parceria com a EY.

“A banca tradicional é um parceiro imprescindível do crescimento”, sublinhou, dando como um dos exemplos a importância da função da banca em dar “músculo às empresas exportadoras”.

Proença de Carvalho destacou a importância da “boa governance” para que haja uma banca forte.

O gestor apontou que a crise mundial que afetou o setor financeiro, incluindo em Portugal, está “relativamente ultrapassada”. “Alguns dos nossos maiores bancos voltaram a ter resultados positivos”, lembrou.

“Mas persistem alguns riscos”, alertou Proença de Carvalho. Lembrou que a agência Moody’s alterou recentemente a perspetiva para a banca portuguesa de ‘estável’ para ‘positivo’, justificando a alteração com o arrefecimento do crescimento económico. Também salientou o facto de, ontem, a OCDE-Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ter chamado a atenção para a vulnerabilidade do setor bancário português, devido ao nível ainda elevado de crédito malparado.

Sublinhou o facto da crise financeira ter mudado o modelo de negócio da banca e lembrou a “profundidade” e “ritmo intenso” da transformação induzida no setor pela revolução tecnológica da digitalização.

Proença de Carvalho alertou ainda que, hoje, “há uma regulação mais forte mas se for exagerada pode haver efeitos perversos” no setor, sublinhando a grande dificuldade que existe em “regular inovadoras plataformas” que concorrem com a banca convencional.

Atualizada às 09H30 com mais informação

* O Global Media Group detém, entre outros, o Dinheiro Vivo, a TSF, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.