O pacote de medidas legislativas para travar o aumento das comissões bancárias apresentado pelo Bloco de Esquerda vai ser debatido no próximo dia 27 de fevereiro. O agendamento potestativo dos bloquistas foi feito esta quarta-feira na reunião da conferência de líderes parlamentares.

O conjunto de medidas, com quatro projetos de lei e um projeto de resolução, foi apresentado no início de dezembro do ano passado e vai agora a discussão.

“A maior utilização do sistema financeiro tem sido acompanhada com um crescendo de taxas e taxinhas e um conjunto de pagamentos que oneram em demasia as pessoas”, explicou o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, considerando que os recentes aumentos “têm escandalizado o país”.

O BE desafia os restantes partidos a juntarem-se às propostas. “Cabe à Assembleia da República tomar uma posição sobre essa matéria e por isso desafiamos os restantes partidos, a que no dia 27, num agendamento feito por nós, mas aberto à participação de todos, possa haver uma tomada de posição da AR, dando indicações em lei para impedir este aumento das comissões do sistema financeiro”, apontou Pedro Filie Soares.

Milhões em comissões

As propostas do BE têm como pressuposto o custo das comissões bancárias pagas pelos consumidores. Na exposição de motivos dos cinco projetos, o partido refere que “os cidadãos em Portugal desembolsaram, entre 2007 e 2019, em média, 8,8 milhões de euros em comissões bancárias por dia, o equivalente a 40 mil milhões de euros.”

Nos projetos de lei, pode ler-se ainda que “no caso português, se tivermos em conta os cinco maiores bancos do sistema, as comissões valem hoje, em média, mais 10 pontos percentuais do produto bancário total”.

“É do nosso ponto de vista uma defesa do consumidor. Diversas associações têm exercido a sua opinião contra o aumento brutal das comissões bancárias”, acrescentou Pedro Filipe Soares esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro.

Conta universal e comissões do crédito à habitação

As propostas do BE incluem também a criação de uma conta universal em que o custo associado é considerado “acessível”.

No texto do projeto de lei é indicado que “ao estabelecer o direito à conta básica universal é garantido a qualquer cidadão o direito a ser titular de uma conta que lhe dá acesso a um pacote de serviços básicos universais, mediante o pagamento de um preço justo e estável, sem colocar em causa o acesso a outros produtos – depósitos a prazo, contas poupança, crédito habitação, cartão de crédito, outros produtos de crédito – aplicando-se, nestes casos, o preçário regular.”

De acordo com o partido trata-se de dar “eficácia” ao regime de serviços mínimos bancários já existente.

Para o crédito à habitação, o BE apresenta outro projeto de lei que institui “a obrigatoriedade e gratuitidade de emissão do distrate, bem como eliminar as comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito habitação e pela emissão de declarações oficiais de dívida e respetivos encargos.”

Os bancos ficam proibidos de “alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos, para que não possam ser aplicadas taxas e comissões mais altas do que as contratualizadas entre as partes.”

Uma resolução para a CGD

O Bloco de Esquerda apresentou também um projeto de resolução específico para a Caixa Geral de Depósitos recomendando que as comissões tenham em “consideração as suas responsabilidades na defesa do interesse público, nomeadamente na promoção da atividade económica produtiva e na salvaguarda da inclusão financeira”.

Esta iniciativa – que não ficou agendada, mas que vai a Plenário por “arrastamento” – parte da premissa de que, tratando-se do banco público em que o acionista único é o Estado, este deve dar orientações nesta matéria, reconhecendo que a existência das comissões são uma parte importante do resultado da atividade bancária da CGD.

Ao definir as comissões bancárias, o BE defende que devem ser consideradas “as necessidades específicas das pequenas e médias empresas (PME) dos setores produtivos; a garantia do acesso dos cidadãos idosos aos serviços bancários; e servir de padrão na oferta de serviços bancários aos cidadãos”, refere o texto.