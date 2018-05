Proposta sobre juros negativos aprovada em comissão

A mudança da legislação para que os juros negativos da Euribor sejam descontados nos contratos de crédito à habitação vai avançar no processo legislativo sem um período de adaptação à medida pedido pela Associação Portuguesa de Bancos. O diploma mantém o prazo de 10 dias, após a publicação da lei, para que os bancos revejam os juros cobrados.

O projeto de lei, iniciado pelo BE em 2015 e alterado com uma proposta posterior do PS, recebeu esta quarta-feira o aval final da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República. Segue para votação em plenário do parlamento esta sexta-feira, 11.

A proposta pretende obrigar os bancos a creditar valores, referentes a períodos em que as taxas de juros se mantenham negativas, a favor dos clientes – na prática, uma dedução nas prestações que terá efeito quando a Euribor voltar a terreno positivo. Prevê-se que tal venha a acontecer em março do próximo ano, com base na negociação de contratos futuros da Euribor.

Contra a medida estão os bancos, que alegam que terão um forte volume de perdas na sua margem financeira e que dizem estar em causa a estabilidade do sistema financeiro. A Associação Portuguesa de Bancos questionou também na última segunda-feira a validade jurídico-constitucional da proposta, invocando que os contratos de financiamento têm natureza onerosa e defendendo que não podem ser os bancos a pagar por um serviço que eles mesmos estão a prestar.

Em abril de 2016, o Banco de Portugal estimou perdas com a medida correspondentes a 700 milhões de euros – mas, apenas no caso de a taxa da Euribor afundar mais um ponto percentual em terreno negativo face à taxa da altura. Já esta quarta-feira, o deputado João Galamba, do PS, disse ao Eco entender que o impacto dificilmente será superior a 10 milhões de euros.

O impacto da medida deverá ser sentido apenas por contratos de crédito em que o spread negociado com os bancos seja inferior à taxa negativa da Euribor, sendo esta margem comercial dos bancos assim consumida e havendo ainda remanescente da taxa de juros negativa a descontar a favor dos clientes dos bancos.