Publicada resolução do Governo que nomeia Centeno para o BdP

Não demorou 24 horas entre a nomeação em Conselho de Ministros e publicação em Diário da República. A resolução do Governo que designa Mário Centeno como o novo Governador do Banco de Portugal (BdP) foi publicada esta sexta-feira em Diário da República, permitindo que o ex-ministro das Finanças tome posse já na segunda-feira, dia 20 de julho.

O diploma lembra que “o governador do Banco de Portugal é escolhido de entre pessoas com comprovada idoneidade, capacidade e experiência de gestão, bem como domínio de conhecimento nas áreas bancária e monetária”, indicando que “é designado por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das finanças, após audição por parte da comissão competente da Assembleia da República.”

Com este último ato administrativo, Mário Centeno pode tomar posse na segunda-feira, substituindo Carlos Costa que esgotou o limite máximo de mandato.

O governador do Banco de Portugal é nomeado por um período de cinco anos, renovável por uma vez, por igual período.

Na nota curricular que acompanha a designação de Centeno, é destacada a “experiência recente como ministro das Finanças” e presidente do Eurogrupo.