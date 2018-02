Regresso aos lucros dá melhoria de rating à CGD

O rating de longo prazo da Caixa Geral de Depósitos foi revisto em alta esta terça-feira pela Moody’s. Os analistas da agência melhoraram a classificação em um nível, de B1 para Ba3, a três níveis de sair da categoria vista como “lixo” pelos investidores. A perspetiva é estável, o que indicia que a Moody’s não prevê alterações da nota no médio prazo.

A agência justificou, numa nota, a melhoria do rating com “o anúncio a 2 de fevereiro do resultados financeiros de 2017 que mostraram um desempenho mais forte que o antecipado e melhorias nos fundamentais financeiros mostrando assim progressos visíveis no plano de reestruturação 2017-2020”. A Moody’s considera que “a CGD está gradualmente a cumprir com as metas do seu plano de reestruturação, particularmente em termos do risco dos ativos e da rentabilidade”.

A Moody’s destaca que o rácio do crédito malparado baixou de 15,8% para 12,1% em 2017. Mas, apesar dessa melhoria, a agência nota que “ainda está num nível elevado quando comparado com outros bancos europeus”. A média do setor é de 4,2%.

No que diz respeito, à rentabilidade, após anos de prejuízos avultados a CGD conseguiu em 2017 ter um lucro de 51,9 milhões de euros, um ano antes das metas definidas no plano de reestruturação. A Moody’s explica que este “desempenho positivo foi alcançado através da redução dos custos de financiamento” e com a descida das provisões para crédito, após em 2016 ter sido feito um “esforço extraordinário” de provisionamento.