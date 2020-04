Reunião de crise. Eurogrupo decisivo contra o vírus derrapa pela noite fora

A reunião do Eurogrupo (conselho informal dos ministros das Finanças da zona euro), que devia terminar esta terça-feira, deve prolongar-se pela noite e amanhã de manhã cedo na tentativa de todos os 19 ministros das Finanças concordarem num plano sólido e credível para responder à crise económica do coronavírus, revelou o ministro das Finanças de Malta.

Edward Scicluna, o ministro maltês, está com os seus pares há horas numa reunião difícil, na qual o ministro das Finanças holandês estará a levantar muitos obstáculos às medidas e aos contornos do texto final, que terá de ser anunciado mais tarde pelo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.

No Twitter, Scicluna diz que “a reunião do Eurogrupo é uma maratona que pode durar até amanhã de manhã [quarta-feira, 8 de abril] para chegar a acordo num plano financeiro de emergência robusto e com quatro pilares” para toda a Europa. Horas antes, Centeno tinha proposto uma solução em quatro pilares.

Recorde-se que o responsável pelas Finanças da Holanda tem aparecido como uma das vozes mais violentas contra o discurso a favor das coronabonds e da mutualização de dívida, tendo motivado uma censura veemente do próprio primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

Wopke Hoekstra, o governante holandês, foi acusado por Costa de falta de solidariedade e de fazer declarações “repugnantes”, quando disse que os países do sul da Europa não teriam margem de manobra orçamental para dedicar tantos recursos ao combate da pandemia, tendo em conta a fragilidade estrutural das suas contas públicas.

Hoekstra entretanto recuou, quase que pediu desculpa, mas continuará a dar luta no Eurogrupo. Com ele podem estar os governantes da Alemanha e da Finlândia, os habituais “frugais” em matéria orçamental.

Horas antes, Centeno tinha defendido um entendimento, não com recurso a coronabonds ou qualquer outro instrumento de dívida europeia mutualizada (omitiu este tipo de referências), mas antes um plano assente em três pilares.

O presidente do Eurogrupo defendeu “o pacote de maior dimensão e mais ambicioso alguma vez preparado pelo Eurogrupo”.

Um plano “abrangente” de respostas (algumas já anunciadas, aliás) baseado nos “esforços sem precedentes já levados a cabo pelos governos e autoridades monetárias”. Valor” “quase 500 mil milhões de euros”.

Pilar 1. Trabalhadores

“Em primeiro lugar, uma rede de segurança para os trabalhadores. A Comissão propôs um programa de 100 mil milhões de euros para financiar regimes de proteção de emprego”, disse Centeno, citado pela Lusa, referindo-se ao programa «SURE» proposto pela presidente da Comissão europeia, Ursula von der Leyen, de apoios para programas de suspensão de contratos de trabalho (lay-off) apoiados pelos Estados.

Pilar 2. Empresas

“Em segundo lugar, uma rede de segurança para as empresas. O Banco Europeu de Investimento propôs uma garantia de 200 mil milhões de euros para apoiar as empresas em dificuldades, especialmente as pequenas e médias empresas”, acrescentou Centeno.

Pilar 3. Países

Por fim, o ponto mais controverso. O ministro português falou de “uma rede de segurança para os países”. Aludiu ao papel do fundo de resgate permanente da zona euro, o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE ou ESM na sigla em inglês), que “propôs linhas de crédito cautelares até 240 mil milhões de euros [2% do PIB de cada país do euro], para assegurar que todos têm os recursos adequados para responder”.

