Revolut disponiliza negociação de ouro

A Revolut passou a disponibilizar a compra e venda de ouro aos seus clientes dos planos Premium e Metal.

“O ouro estará disponível na app (da Revolut) através do widget ‘Bens’, no painel, junto à negociação de ações ou criptomoedas. Os clientes podem comprar e negociar ouro, com base nos dados de

desempenho do mercado, em tempo real”, refere a fintech britânica num comunicado.

Adianta que “o ouro ao qual os utilizadores da Revolut são expostos é apoiado por ouro físico, mantido de forma segura por um parceiro confiável destes serviços”.

“Garantimos que a exposição a ouro através da nossa aplicação é simples e low cost , com os

utilizadores a poderem negociar com valores adequados”, afirmou Ivan Chalov, responsável da área de metais preciosos da Revolut, citado no mesmo comunicado.

A Revolut também permite a opção dos utilizadores definirem um preço ao qual querem negociar a exposição a ouro, “com a aplicação a realizar automaticamente a transação quando o preço de mercado corresponder ao preço-alvo”.

O ouro é visto como um ativo de refúgio em tempos de crise. Esta semana, a cotação do ouro disparou para o valor mais alto em sete anos devido a receios sobre o impacto do surto de coronavírus. Ontem, o ouro negociava em torno dos 1.650 dólares a onça.