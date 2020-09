Saída do NB deve-se a “novo desafio profissional”, diz ex-diretor de auditoria

A administração do Novo Banco reagiu, através de comunicado, à notícia avançada esta terça-feira pelo jornal Público, que indica que Luís Seabra, ex-diretor de auditoria interna do banco, teria saído durante a auditoria da Deloitte por “divergências de orientações da gestão”.

“A Administração do Novo Banco desmente de forma perentória, por ser falsa, a notícia que hoje o jornal Público divulgou, citando fontes não identificadas, que o ex-diretor de auditoria interna do Banco, Luís Seabra, se terá demitido por ter “alegadamente, divergido de orientações da gestão”, indica o banco liderado por António Ramalho.

Luís Seabra indica que a saída do banco foi “comunicada ao banco em maio de 2020 e teve lugar em julho do mesmo ano, 60 dias depois, cumprindo, assim, o período legal de pré-aviso”.

Além disso, esclarece que a saída não foi motivada por “quaisquer divergências de orientações da gestão” mas sim por uma razão que “não pode ser mais simples”: (…) aceitar uma proposta de emprego que recebi e abraçar um novo desafio profissional”, indica o ex-diretor de auditoria interna.

No mesmo comunicado o Novo Banco afirma que “o Público apenas questionou o Novo Banco sobre quais as razões da saída de Luís Seabra, tendo o banco respondido que “foi convidado, e aceitou, abraçar um novo projeto de carreira fora do Banco”.

Luís Seabra saiu do Novo Banco para trabalhar na Associação Nacional das Farmácias.