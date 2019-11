Saíram 254 trabalhadores da CGD em 2019

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) perdeu 254 trabalhadores desde o início deste ano e encerrou 12 balcões.

O banco público fechou o mês de setembro com 7.421 trabalhadores no ativo, o que compara 7.675 no final de dezembro de 2018.

Em comparação com o mês de setembro de 2018, saíram do banco estatal um total de 390 trabalhadores.

Em termos de balcões, o banco liderado por Paulo Macedo fechou o terceiro trimestre deste ano com um total de 510 agências bancárias em Portugal, face às 522 no final do ano passado.

A CGD divulgou esta sexta-feira os seus resultados dos nove meses de 2019. O lucro subiu 74% para 640,9 milhões de euros.