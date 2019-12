Saldo conjunto das balanças corrente e de capital cai para 1.107 milhões

O saldo conjunto das balanças corrente e de capital foi, até outubro, de 1.107 milhões de euros, menos de metade dos 3.994 milhões de euros obtidos no período homólogo, de acordo com um comunicado do Banco de Portugal (BdP).

“Para a redução do saldo contribuíram todas as componentes, à exceção da balança de rendimento primário”, indicou o organismo na mesma nota.

O BdP avançou ainda que o défice da balança de bens aumentou 2.208 milhões de euros e o excedente da balança de serviços diminuiu 500 milhões de euros, face ao período homólogo.

De acordo com a informação divulgada, até outubro, “as exportações de bens e serviços cresceram 2,8% (2,3% nos bens e 3,8% nos serviços) e as importações aumentaram 6,7% (5,5% nos bens e 11,9% nos serviços)”.

Por sua vez, o défice da balança de rendimento primário “diminuiu 215 milhões de euros relativamente ao período homólogo”, atingindo os 3.787 milhões de euros negativos.

“Esta variação resultou, principalmente, da redução dos juros pagos a entidades não residentes”, de acordo com os dados do BdP.

O organismo revelou que até outubro “o saldo da balança financeira registou um aumento dos ativos líquidos de Portugal face ao exterior no valor de 1.599 milhões de euros”, sendo que “para este resultado contribuiu o investimento do setor financeiro, exceto Banco Central, em dívida pública emitida por países da União Monetária, bem como a amortização antecipada do empréstimo obtido no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira”.