Santander disponibiliza pagamentos via smartwatch

O Santander Portugal passou a disponibilizar uma nova solução de pagamentos através de smartwatch que pode ser utilizada em qualquer terminal com tecnologia sem contactless, sem ser necessário ter consigo um cartão bancário ou o telemóvel.

“Basta associar um cartão Mastercard ao relógio para ativar os pagamentos e pagar apenas aproximando o pulso do terminal de pagamento”, explicou o banco num comunicado divulgado na segunda-feira.

O novo serviço surge no âmbito da estratégia do Santander, que “pretende ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros e, nesse sentido, tem vindo a acelerar a transformação digital, criando soluções simples e inovadoras, que melhorem a experiência do cliente”.

A nova funcionalidade opera “através do dispositivo Garmin Pay”, sendo o Santander “o primeiro banco com ligação a este tipo de suporte em Portugal”, adiantou o Santander.

“Com esta novidade, os utilizadores passam a usufruir, de uma forma mais completa, de todas as potencialidades de um smartwatch, algumas das quais ligadas a um estilo de vida mais saudável. Além disso, têm ao dispor um método de pagamento rápido e seguro, em qualquer lugar onde estejam”, salientou.

Os bancos têm vindo a acelerar a transformação digital. O confinamento da população decidido pelas autoridades, que vigorou entre meados de março e o início de maio, levou os bancos a reforçar a aposta nos meios digitais.