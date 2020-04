Santander doa 50 mil euros e junta-se a campanha solidária

O Santander associou-se a mais uma iniciativa solidária, desta vez doando 25 mil euros à Cruz Vermelha e outros 25 mil à Rede de Emergência Alimentar e assumindo-se como parceiro financeiro da campanha solidária “Nunca Desistir”, criada pela Independent Ideas e suportada pela LAPS Foundation, representada em Portugal por Joana Lemos, que pretende mobilizar os portugueses a angariar fundos para alimentar as famílias que precisam de apoio neste contexto de emergência nacional.

O banco comunicou que vai disponibilizar os serviços bancários para apoiar a receção dos donativos, tendo os portugueses quatro formas de o fazer: por MB Way, transferência bancária, referência multibanco, ou através de chamada de valor acrescentado. “Os fundos angariados serão distribuídos pela Cruz Vermelha Portuguesa e pela Rede de Emergência Alimentar e convertidos em alimentos, para ajudar as famílias fragilizadas pela crise do Covid-19.”

A campanha arranca hoje, com a participação de várias figuras públicas e sob o mote “Nunca Desistir”, dando protagonismo à máscara de proteção que já se tornou “um símbolo do esforço e dedicação para combater a pandemia”.

O Santander criou uma página com todas as informações sobre a campanha – Santander Nunca Desistir, estando também a promovê-la nas suas redes sociais com as hashtags #nuncadesistir #santander #nevergiveup.