Santander eleito Banco do Ano

É mais um a somar a uma conta que deve orgulhar a instituição financeira e chega apenas três semanas depois do último prémio recebido. O Santander foi ontem distinguido, em Londres, como o Banco do Ano em Portugal, pela revista The Banker, do Grupo Financial Times, no âmbito dos The Banker Awards 2019, depois de, no início do mês, o seu private banking ter sido já considerado pela revista Global Finance como o melhor em Portugal, no âmbito dos The World’s Best Private Banks Awards for 2020, que selecionou as instituições com o melhor serviço de banca privada em todo o mundo.

“O Santander continua a registar um crescimento sustentado e a estratégia centrada no cliente e no digital tem merecido a confiança dos nossos clientes, como mostram os resultados que temos vindo a apresentar”, reagiu o CEO, Pedro Castro e Almeida. E afiançou que deverá “terminar 2019 com o melhor resultado de sempre”.

Os prémios ontem entregues em Londres são considerados uma referência na excelência bancária, reconhecendo as instituições com maior capacidade de gerar resultados, de obter vantagens estratégicas e de responder da melhor forma nos seus mercados, com a publicação a destacar aqui “a posição de liderança que o Santander assumiu no setor bancário português nos últimos anos, descrevendo a sua história de crescimento como resultado da estratégia centrada no cliente e no compromisso com a inovação digital”. A revista do FT sublinha ainda o facto de o “Santander estar a desenvolver uma nova metodologia de trabalho ágil, que combina o conhecimento de diferentes equipas com uma abordagem mais inovadora, colaborativa e digital para alcançar os seus objetivos”.

A revista analisou o ano de 2018, período em que o Santander atingiu um resultado líquido de 500 milhões de euros (+14,6%), fruto do crescimento de indicadores como a margem financeira (+24,3%) e respetivo produto bancário (+10%). Já este ano, o Banco apresentou nos primeiros noves meses um resultado líquido de 390,6 milhões de euros.

Para além do Santander em Portugal, o grupo anunciou distinções semelhantes em Espanha, no Chile e na Argentina.