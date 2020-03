Santander já abriu acesso a condições especiais aos seus clientes

“Os clientes do Santander Portugal, particulares e empresas, que tenham tido uma redução dos seus rendimentos já podem solicitar a adesão às moratórias que o banco decidiu criar para os créditos que se encontrem em situação regular.” A comunicação foi feita hoje pelo banco liderado por Pedro Castro Almeida que é assim a instituição a estrear a execução do plano para ajudar famílias e empresas a fazer face aos efeitos do novo coronavírus.

“Na sequência do anúncio da passada segunda-feira e dos esclarecimentos prestados ontem pela EBA – European Banking Authority, o Santander disponibilizou já hoje aos seus clientes particulares e pequenas e médias empresas o acesso a uma moratória sobre os seus créditos”, avança o banco.

Veja aqui em detalhe as medidas especiais avançadas pelo banco

“O Santander Portugal espera contribuir de forma simples, flexível e célere para o alívio imediato das preocupações orçamentais e financeiras dos seus clientes, sejam famílias sejam empresas, numa altura em que mais precisam do apoio do seu banco”, justifica a comissão executiva do banco. “A possibilidade de adesão sem sair de casa e da forma mais desburocratizada possível permite o processamento imediato deste regime excecional para que os clientes que atravessam temporariamente dificuldades de tesouraria tenham a necessária ajuda em tempo útil”, junta.

Esta medida já está em funcionamento através do Netbanco do Santander Portugal (acesso pelo site) desde o início da madrugada e pode ser concretizada pelos clientes mesmo antes de estar completamente definido o enquadramento do regime destas moratórias – que tem estado em discussão entre o setor bancário e as autoridades oficiais. “A medida visa dar uma resposta rápida às necessidades de liquidez imediatas”, sublinha a entidade.

“Com um pedido simples e sem qualquer burocracia, o Santander possibilita às 250 mil famílias que têm crédito habitação no banco, aos clientes que têm crédito pessoal e às 67 mil empresas que se financiam” junto do Santander a possibilidade de, tendo tido redução dos seus rendimentos, terem desde já a suspensão do processamento das suas prestações e a adesão à moratória, que permite a carência de capital de 6 meses na vasta maioria dos casos.

O banco sublinha ainda que se vier a ser aprovada uma moratória legal, os clientes que venham a preencher os requisitos para enquadramento nesta moratória terão uma “transição automática para este regime”.