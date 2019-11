Santander vai lançar primeiros cartões bancários biodegradáveis

A partir do próximo ano, o banco Santander vai entregar os primeiros cartões bancários biodegradáveis e com selo de qualidade CarbonNeutral, certificado concedido a empresas que consigam compensar as emissões de carbono num determinado produto até reduzir o seu impacto ambiental a zero.

A medida está integrada no compromisso do grupo em “eliminar todos os plásticos descartáveis dos seus edifícios até 2021 e garantir que 100% da eletricidade consumida vem de fontes renováveis até 2025”, refere em nota de imprensa.

Para a concretização deste objetivo, o Santander apurou o valor das emissões de carbono geradas na produção e expedição dos cartões e reduziu a impacto nulo através do apoio a um projeto de conservação da floresta Amazónica do Acre, no Brasil.

“Este projeto visa contribuir para a sustentabilidade da floresta amazónica, protegendo um dos habitats mais diversificados do mundo. Estes apoios permitem trabalhar com comunidades e grupos locais na proteção do ecossistema, fornecendo simultaneamente modelos alternativos de desenvolvimento económico que evitam a destruição da floresta”, indica o banco. “Além da redução de emissões de carbono, o mesmo oferece ainda uma série de outros benefícios ligados ao desenvolvimento sustentável da região, tais como, o combate à pobreza, o combate à fome, saúde e bem-estar e não menos importante a vida na floresta”.

O Santander é um dos bancos signatários dos Princípios de Banca Responsável, que tem como objetivo anunciar um Compromisso Coletivo de Ação pelo Clima.