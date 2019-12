O Santander vai plantar 10 mil árvores de norte a sul do país e nas duas regiões autónomas. Este ano, o banco substituiu as árvores de Natal artificiais por pequenas árvores naturais, com o objetivo de as plantar depois. A iniciativa visa celebrar esta quadra de uma forma mais sustentável, indica o banco em comunicado.

Entre as várias árvores, encontram-se azevinhos, carvalhos, pinheiros bravos e mansos, sobreiros e castanheiros. A seleção do tipo de plantas e dos locais de plantação foi feita pela ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestias, Agrícolas e do Ambiente, em conjunto com as autarquias.

A plantação vai estar ao encargo dos escuteiros, sapadores florestais, alunos das escolas locais e também dos colaboradores do Santander.