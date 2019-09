SIBS alia-se a 6 sistemas de pagamentos para formar associação europeia

A SIBS, gestora do Multibanco e do MB Way, juntou-se a outros seis serviços de pagamentos móveis domésticos (“Bancontact Payconiq Company” da Bélgica, “Swish” da Suécia, “TWINT” da Suíça, “VIPPS” da Noruega, “MobilePay” da Finlândia/ Dinamarca e “Bluecode” da Alemanha/ Áustria), para criar a Associação Europeia de Sistemas de Pagamentos Móveis (European Mobile Payment Systems Association – EMPSA), de acordo com o comunicado enviado às redações.

A SIBS, ao colaborar com outros sistemas europeus, “abre caminho para a interoperabilidade do MB Way”, o que pode vir a permitir o uso da aplicação móvel que permite várias operações, como transferência de dinheiro, ao nível internacional.

“Para a SIBS, fazer parte desta associação, é em simultâneo um reconhecimento internacional do trabalho realizado – na criação de sistemas de pagamentos ao serviço das necessidades em constante evolução dos portugueses, e de que o MB WAY é um dos mais recentes exemplos – mas também do seu foco no futuro e na capacidade de contribuir decisivamente para experiências de pagamento diferenciadoras a nível internacional”, nota em comunicado Tiago Bianchi de Aguiar, diretor de Estratégia, e que representa a SIBS na associação.

A dona da rede Multibanco indica ainda que os utilizadores do MB Way estão já ligados a mais de 1,7 milhões de pessoas e que podem fazer compras em mais de 100 mil comerciantes em Portugal. Os membros desta associação, de acordo com o comunicado, agregam já “25 milhões de utilizadores, de mais de 350 bancos, e com mais de um milhão de comerciantes aceitantes em 9 mercados europeus, mas espera-se que mais países e sistemas de pagamentos móveis se juntem à associação nos próximos meses”.

Tiago Bianchi de Aguiar acrescenta ainda em comunicado que: “A SIBS, com mais de 30 anos de história na inovação e cooperação na área dos pagamentos, orgulha-se de contribuir, como membro fundador, para o nascimento da EMPSA, alavancando o seu sucesso em Portugal com o serviço MB WAY, promovendo a colaboração e procurando abrir novas possibilidades no espaço transfronteiriço europeu. Sempre foi nosso objetivo, desde a sua criação, em 2015, tornar o MB WAY um serviço de pagamentos móveis de âmbito internacional”.