SIBS compra empresa de processamento de operações de cartões na Roménia

A empresa de serviços de pagamentos SIBS comprou uma empresa de processamento de operações de cartões na Roménia, divulgou hoje em comunicado, sem indicar o valor do negócio.

Segundo a SIBS (que é também a gestora da rede Multibanco), a compra da empresa romena Romcard/Supercard (ex-Wirecard Romania), após a aquisição da polaca Paytel (em 2018), “consolida uma posição relevante nos dois maiores mercados da Europa Central e de Leste, contribuindo com tecnologia portuguesa para o desenvolvimento e digitalização destes mercados”.

A informação hoje divulgada indica que a Romcard/Supercard é uma empresa com mais de 25 anos, possuindo uma “oferta alargada de serviços e produtos, incluindo soluções digitais e de ‘e-commerce’ para comerciantes, de produção e de personalização de cartões bancários e de programas de fidelização”.

Entre os seus clientes estão os principais bancos e retalhistas presentes na Roménia mas também em outros mercados da região, como Moldávia, Sérvia, Hungria, Kosovo, Montenegro, Macedónia e Lituânia.

“A Romcard/Supercard passa a operar sob a marca SIBS e as sinergias que esta operação deverá criar contribuirão para o reforço da posição da marca portuguesa no mercado europeu de pagamentos”, refere ainda a SIBS.

Citada em comunicado, a presidente executiva da SIBS, Madalena Cascais Tomé, considerou que com esta “presença na Roménia, o sétimo maior mercado europeu, e com uma trajetória acelerada de crescimento, quer em termos económicos, quer no setor dos pagamentos, a SIBS abre uma grande oportunidade para continuar a crescer e a desenvolver soluções de pagamento à escala europeia”.

Questionada sobre o valor de negócio, fonte oficial da SIBS indicou à Lusa que não pode ser revelado por questões de sigilo contratual.