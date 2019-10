SIBS lança campanha com David Carreira para promover MB Way

A SIBS, que opera a rede Multibanco, arrancou esta quinta-feira com uma campanha publicitária protagonizada pelo cantor David Carreira para promover o serviço MB Way.

O objetivo é alargar a utilização do serviço de pagamentos imediatos através do telemóvel, que já é usado por 1,9 milhões de portugueses e gera mais de cinco milhões de operações todos os meses. O serviço tem vindo a registar um crescimento superior a 10% mensalmente.

“Numa ótica de incentivo às compras e de dinamizar a digitalização junto dos comerciantes”, a SIBS lançou também uma ação de promoção das compras MB Way nas lojas físicas. A rede Multibanco abrange cerca de 120 mil comerciantes e mais de 220 mil terminais de pagamento com QR Code e tecnologia de comunicação sem fios (NFC).

“O cantor David Carreira vai dar cara à campanha, encarnando o papel de alguém que não tem carteira, mas que de forma muito prática faz compras com MB Way numa pequena mercearia, usando apenas o telemóvel, de forma a demonstrar que o MB Way já está disponível mesmo nos lugares mais remotos”, refere a SIBS num comunicado divulgado hoje.

A campanha, cujo slogan é ‘MB Way Já comprei’, vai passar na televisão, rádio, imprensa e meios online. “O ‘MB Way já comprei’ é o novo ‘verde-código-verde'”, diz a SIBS.

O MB Way permite realizar oito operações, como compras online e em lojas, geração de cartões virtuais MB Net, transferências imediatas, levantamento de dinheiro e utilização da rede Multibanco sem cartão.