Sindicato da banca aprova alteração de estatutos para fundir-se com 3 sindicatos

O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) aprovou hoje, em Lisboa, a alteração dos seus estatutos para poder fundir-se com mais três sindicatos, um também da banca e dois dos seguros, revelou o presidente.

A aprovação da alteração dos estatutos ocorreu no XX Congresso Extraordinário do SBSI.

O SBSI quer juntar-se ao Sindicato dos Bancários do Centro, ao Sindicato dos Seguros de Portugal e ao Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora para formar uma nova estrutura, a “Mais Sindicato”.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Rui Riso, disse que o propósito é ter “um sindicato mais forte” que abranja “todos os profissionais” do setor financeiro e com diferentes vínculos laborais.

“Um sonho de décadas”, descreveu Rui Riso, ressalvando que a fusão dos quatro sindicatos é “um processo exigente” que é feito pela primeira vez em Portugal e que requer vários “passos legais”.

A alteração dos estatutos do SBSI, um dos primeiros passos, vai ser enviada ao Ministério do Trabalho para efeitos de validação.

A ser criado, o “Mais Sindicato” juntará 50 mil associados dos quatro sindicatos. O SBSI, o maior dos quatro, agrega 37 mil sócios e, além da atividade sindical, tem serviços de assistência médico-social, como lar de idosos, centros clínicos e hospital.