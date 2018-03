Sindicato: Novo Banco vai minimizar impacto dos cortes de balcões

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) acredita que os piores cenários para o Novo Banco não se irão confirmar e que os critérios para a redução de balcões e de pessoal permitirão minimizar os impactos desses cortes.

O banco liderado por António Ramalho antecipou em um ano alguns dos cortes previstos. Vai fechar 75 balcões, 35 dos quais com efeitos imediatos, e reduzir 400 postos de trabalho. O SNQTB defende que “os critérios técnicos a observar no encerramento procurarão minimizar impactos sobre clientes, volume de negócio, quota de mercado e, estamos em crer, sobre os seus trabalhadores”. E realça que “nenhum trabalhador será obrigado a aceitar qualquer das soluções que venham a ser propostas”.

O Novo Banco irá continuar com o plano de reformas antecipadas e com um novo plano de rescisões por mútuo acordo. E o SNQTB diz que este último programa estará “em linha com as melhores práticas do setor e, cremos, menos penalizantes para os trabalhadores nele incluídos”.

O ponto de situação do sindicato surge depois da avaliação da Comissão Europeia às ajudas adicionais do Estado ao Novo Banco. Bruxelas considera que existe o risco de a entidade financeira necessitar de mais injeções de fundos públicos, o que levaria a um plano de corte de agências e de redução de funcionários ainda mais agressivo.

“Não podemos deixar de estranhar que o relatório dos compromissos assumidos pelo Governo Português com Bruxelas tenha sido ontem revelado pela imprensa quando os sindicatos, mormente o SNQTB, reiteradamente, ao longo do tempo, solicitaram conhecer o seu conteúdo”, refere o comunicado assinado por António Borges Amaral, vice-presidente da Comissão Executiva do SNQTB, e por Paulo Marcos, presidente da direção do sindicato.

A convicção do SNQTB é a de que “nada parece indiciar que os piores cenários venham a concretizar-se, designadamente o facto de o Estado português ver-se obrigado a injetar mais capital na instituição por ausência de investidores e acionistas privados”.

Em relação às notícias que têm sido divulgadas sobre os prejuízos do Novo Banco, entre 1,6 mil milhões e 1,8 mil milhões de euros, segundo o Jornal de Negócios, “os alegados prejuízos da Instituição resultam da herança de práticas do antigo GES”. O sindicato diz que essas eventuais perdas “resultam da vontade da Lone Star e do Fundo de Resolução em sanear o “Side Bank”, instituição esta, como é sabido, estranha ao Novo Banco”.

O sindicato defende que o Novo Banco “constitui um exemplo notável de recuperação e resiliência e a sua atividade comercial, bem como os seus resultados operacionais, continuam a progredir, ganhando quota de mercado e recuperando eficácia e eficiência, algo que não tem sido devidamente realçado”.