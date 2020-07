Sindicatos de bancários falam em progressos do BCP que propôs aumentos de 0,3%

Os sindicatos Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, dos Bancários do Norte e Independente da Banca disseram hoje que houve evolução no processo negocial com o BCP, que fez uma contraproposta de aumento salarial de 0,3%.

Em comunicado, os três sindicatos informaram que o processo negocial de revisão para 2020 do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do grupo BCP foi retomado após o fim do estado de emergência e que na reunião de 03 de julho “verificou-se uma evolução negocial”, nomeadamente através de uma proposta de aumentos salariais de 0,3% para este ano.

“Efetivamente, o BCP respondeu à proposta de revisão salarial dos sindicatos e apresentou (que entendemos para início de conversações…) a sua contraproposta de aumento salarial de 0,3% para a tabela salarial, pensões de reforma e de sobrevivência, bem como quanto às restantes cláusulas de expressão pecuniária do ACT para 2020, a qual será objeto de uma cuidada análise”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

A contraproposta do BCP ainda está longe da proposta sindical (de 2,5%), mas “preconiza um possível aumento salarial nunca inferior ao valor da inflação de 2019”, consideram os sindicatos.

Novas reuniões deverão decorrer ainda durante o mês de julho e, segundo os sindicatos, o BCP terá de entregar a proposta quanto à revisão do clausulado sem expressão pecuniária.

Segundo SNQTB, SBN e SIB, “os bancários estiveram, desde a primeira hora e ininterruptamente, na primeira linha, mantendo o pleno funcionamento dos bancos em todo o país, pelo que merecem inquestionavelmente que o seu profissionalismo e entrega seja devidamente considerado na revisão salarial para este ano”.