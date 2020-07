Numa audição em que a grande maioria das forças políticas está contra a designação de Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal, a Iniciativa Liberal descreve a situação como “bizarra”. “Quem estiver a seguir deve achar isto das coisas mais bizarras, porque oito forças políticas não estão de acordo e uma está a favor mas mesmo assim vai avançar”, diz João Cotrim de Figueiredo.

“Vou já responder para poder fazer hoje um tweet para os seus eleitores. Em todas as democracias liberais é assim: seguem-se as regras e usam as regras que estão vigentes.”

“Em nenhuma democracia liberal existe a regra que o deputado aqui referiu. Como é que acha que essa sua ideia não foi transposta por nenhum país?”, pergunta Centeno, referindo-se à situação de conflito de interesse entre governador de um órgão de supervisão e membros de governo. Em várias ocasiões os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças questionaram como é que é possível manter a independência no cargo de governador quando João Leão, atual ministro das Finanças, trabalhou ao longo de cinco anos lado a lado com Centeno, enquanto seu secretário de Estado.

Em respostas anteriores, nomeadamente a André Silva, do PAN, Mário Centeno já tinha deixado exemplos de casos internacionais em que governantes assumiram cargos de supervisão, referindo a falta de legislação para este tipo de situações.

Para Centeno, que por várias vezes mencionou a experiência e currículo para o cargo, é importante ter as competências adequadas ao papel de governador. “Só consegue ser independente quem tem mérito para ocupar os lugares. (…) Acho importante começar pelo mérito”, responde o ex-ministro das Finanças, referindo-se a situações de nomeação em que os ocupantes de cargos não têm as qualificações necessárias.

Na segunda ronda de perguntas, Centeno afirmou mesmo que “não podemos ter entidades independentes se não tivermos pessoas qualificadas à frente delas”.