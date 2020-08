Sociedades de advogados obrigadas a prevenir ‘lavagem’ de dinheiro

As sociedades de advogados vão ser obrigadas a ter um responsável pelo controlo das responsabilidades relativas a prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo já a partir do próximo mês de setembro.

A nova medida surge no âmbito do novo regulamento dos advogados, noticia o jornal Público esta segunda-feira.

O advogado escolhido será o interlocutor da sociedade na comunicação de operações suspeitas de ‘lavagem’ de dinheiro, que devem ser reportadas ao bastonário que depois as encaminha para o DCIAP-Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Procurador do DCIAP espera que novo regulamento dos advogados faça subir o número de comunicação de operações suspeitas, avança o mesmo jornal.

As sociedades de advogados são atores-chave na prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, já que são procuradas para intermediar e levar a cabo operações e negócios, sobretudo quando envolvem montantes avultados.