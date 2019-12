Sonae Sierra e Bankinter juntos em sociedade de investimento imobiliária

A Sonae Sierra e o Bankinter juntaram-se para abrir uma Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) em Portugal, de acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira.

As duas empresas já são parceiras em Espanha num negócio semelhante, com a Olimpo Real Estate SOCIMI, lançada em fevereiro de 2017.

“O Bankinter e a Sonae Sierra decidiram replicar o modelo em Portugal tendo já realizado o registo comercial da Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A. (ORES Portugal) como Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária”, lê-se na mesma nota.

A expansão da parceria entre o Bankinter e a Sonae Sierra a Portugal “permitirá abranger uma carteira de imóveis sob gestão superior a 500 milhões de euros, ao nível dos maiores ‘players’ ibéricos”, avançaram os grupos na mesma nota.

Com esta iniciativa, o Bankinter pode oferecer aos seus clientes “a possibilidade de investirem em ativos estáveis e com contratos de exploração de estabelecimentos comerciais, tirando partido de uma carteira retalhista diversificada”, segundo o comunicado.

Nesta carteira deverão estar supermercados, hipermercados, lojas comerciais, ‘retail parks’ e escritórios “localizados essencialmente nos maiores centros urbanos de Portugal, proporcionando-lhes igualmente a possibilidade de investirem em Espanha”, de acordo com a informação divulgada.

Citado na mesma nota, Pedro Lobo, diretor de ‘private banking’ do Bankinter em Portugal, adianta que a criação da SIGI ORES Portugal beneficia “de um instrumento financeiro inovador em Portugal, a ser admitido à negociação em mercado, gerido por parceiros de referência e com potencial de rentabilidades muito interessantes no atual contexto de juros baixos”.

Já para Pedro Caupers, administrador executivo responsável pela área de investimento da Sonae Sierra, a experiência internacional do grupo, enquanto gestor de investimento em ativos imobiliários vai permitir “criar um veículo pioneiro em Portugal, que poderá apresentar uma rentabilidade muito interessante, consolidando a nossa posição de liderança no desenvolvimento de soluções inovadoras, para responder às ambições dos nossos investidores e parceiros”, lê-se na mesma nota.