Suspender pagamento do crédito da casa traz folga ao orçamento familiar

Muitas famílias estão a ser afetadas pela crise provocada pela epidemia de coronavírus, que causou já dezenas de vítimas mortais em Portugal.

Há empresas que já fecharam e despediram os seus trabalhadores. Outras não vão conseguir pagar regularmente os salários dos funcionários nos próximos meses.

Perante a perda de remuneração, as famílias poderão pedir ao banco a suspensão temporária do pagamento da prestação mensal do crédito da casa.

Vários bancos já anunciaram estarem disponíveis para conceder uma moratória relativamente às prestações de créditos das famílias, nomeadamente no crédito à habitação.

No caso do Crédito Agrícola, vai permitir uma moratória até ao prazo de 12 meses. A Caixa Geral de Depósitos, o Santander Portugal e o Banco BPI também aceitam pedidos de clientes para suspender o pagamento da prestação da casa, na parte relativa ao capital.

Mas estes bancos deverão ajustar as suas condições para conceder a moratória ao diploma legislativo que o Governo está a preparar e que será abrangente para toda a banca.