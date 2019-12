Taxas máximas do crédito ao consumo vão baixar

O Banco de Portugal anunciou esta quarta-feira as taxas máximas para os contratos de crédito ao consumo que vão estar em vigor no primeiro trimestre de 2020 e que são mais baixas, em geral, do que as que estão atualmente a ser aplicadas.

A taxa máxima que passa a poder ser aplicada nos créditos pessoais baixa para 13,1% dos atuais 13,4%. Também a taxa máxima nos créditos para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos cai para 6,3% de 6,5%.

Os contratos de locação financeira de automóveis novos passa a ter a taxa máxima de 4,3%, abaixo da de 4,5% que está em vigor agora. No caso dos usados, a taxa máxima também cai para 5,7% de 5,9%.

A taxa máxima aplicável aos cartões de crédito mantém-se nos 15,7%.

As taxas máximas para os contratos de crédito ao consumo são divulgadas trimestralmente pelo Banco de Portugal.

Os novos empréstimos ao consumo e outros fins concedidos entre janeiro e outubro deste ano atingiram o valor máximo dos últimos 15 anos, segundo dados divulgados ontem pelo supervisor.