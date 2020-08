Teixeira dos Santos de saída do Eurobic. Azevedo Pereira apontado como sucessor

Teixeira dos Santos estará de saída da liderança do Eurobic. De acordo com o jornal Eco, o sucessor estará já escolhido: José Azevedo Pereira, antigo diretor-geral da Autoridade Tributária.

Conforme aponta o Eco, Azevedo Pereira ainda terá de passar pelo crivo do Banco de Portugal até assumir o cargo. A nomeação poderá ser feita na próxima assembleia-geral do Eurobic, marcada para 14 de setembro.

Com o mandato de Teixeira dos Santos terminado em dezembro, o Banco de Portugal terá pressionado para a formação de uma nova equipa executiva. Além de Teixeira dos Santos, estarão também de saída do conselho de administração do banco Fernando Teles, Rui Pedras, Pedro Almeida e Silva e Bernardo Espírito Santo. Manuel da Luz continuará como administrador financeiro. Já José Azevedo Pereira, que está no banco há pouco mais de um ano, assume a liderança do Eurobic.

Com o banco em processo de venda, a próxima administração poderá ter uma curta duração. O Eco apurou que, tendo em conta a duração expectável da equipa, estará em cima da mesa um acordo em que os novos administradores poderão encaixar um ano de salários assim que a venda do banco a um investidor seja efetiva e seja nomeada a equipa executiva.

Haverá vários interessados na compra do Eurobic, nomeadamente o Haitong, que poderá encontrar no banco uma forma de expandir as operações na banca comercial. Recorde-se de que, nas últimas semanas, caiu por terra a venda do Eurobic ao espanhol Abanca devido à oferta de 170 milhões, muitos furos abaixo dos 240 milhões avançados anteriormente.