Tomás Correia recorre ao tribunal para exigir aumento da pensão

Tomás Correia recebe atualmente uma pensão de 14 300 euros, mas considera que o valor deveria ser superior. Foi com essa intenção que o ex-presidente da Associação Mutualista Montepio Geral interpôs, no final de janeiro, uma ação contra a Caixa Geral de Aposentações (CGA).

Segundo a edição deste domingo do jornal Correio da Manhã, Tomás Correia pede que o montante da sua reforma seja recalculado, de forma a ter em conta a alteração do seu cargo no Montepio, que em 2016 passou de vogal a vogal executivo, tendo havido um aumento da remuneração.

Esta não é a única exigência do ex-banqueiro, que abandonou a liderança da Mutualista em dezembro do ano passado. Tomás Correia pede ainda um acréscimo de 23 mil euros, relativos às funções que desempenhou enquanto membro do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), entre 1996 e 2003.

Além da reforma de 14 300 euros, Tomás Correia recebe 3500 euros pelo Centro Nacional de Pensões. Em 2011, por exigência da troika, a pensão do ex-banqueiro foi cortada para 11 mil euros, mas Tomás Correia contestou e voltou a receber o valor por inteiro.