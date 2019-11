Transparência e boas práticas na banca em debate

A confiança no setor financeiro a nível mundial foi abalada pela crise financeira de 2008 e pelos sucessivos escândalos posteriores. Em Portugal, a resolução do Banco Espírito Santo (BES) em 2014 e as comissões parlamentares de inquérito à gestão passada da Caixa Geral de Depósitos, vieram acentuar uma onda de suspeição e desconfiança sobre o setor.

O que é que se aprendeu com o passado? O que mudou em matéria de governação no setor em Portugal? Estas são algumas das questões que serão debatidas na 4ª Money Conference sobre ‘Governance 2020 Transparência e Boas Práticas‘, que se realiza amanhã, no Olissippo Lapa Palace Hotel, em Lisboa.

O evento conta este ano com a presença de António Horta Osório, presidente executivo do Lloyds Bank, e Carlos Costa, governador do Banco de Portugal.

O primeiro painel, que irá debater o tema ‘Transparência e Boas Práticas em Portugal‘, conta com a participação de António ramalho, CEO do Novo Banco, Miguel Maya, CEO do Millennium bcp, Pablo Forero, CEO do Banco BPI, Paulo Macedo, CEO da CGD e Pedro Castro Almeida, CEO do Santander. O debate será moderado por Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo.

‘Reinventar a Banca no Mercado Global’ é o tema do segundo painel de debate que terá uma intervenção de John Liver, Partner de Financial Services, Compliance and Conduct Offer Leader da EY, seguindo-se uma sessão de perguntas e respostas.

A conferência conta com a presença de Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto das Finanças, na sessão de encerramento.