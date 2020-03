Trump abre a porta à entrada do governo no capital de algumas empresas privadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu a porta à possibilidade do Estado tomar parte do capital de empresas privadas, na sequência do impacto que a epidemia do coronavírus está a ter na economia.

Questionado sobre se apoiaria a entrada do governo federal no capital de algumas empresas privadas, Trump respondeu: “Eu apoio. Eu realmente apoio”.

O presidente dos EUA fez a declaração, esta quinta-feira, durante a uma conferência de imprensa na Casa Branca. “Vamos ajudar indústria da aviação. Vamos ajudar a indústria de navios de cruzeiro. Provavelmente, vamos ajudar indústria hoteleira”, disse ainda Trump, citado pela Reuters.

É muito raro o governo dos EUA entrar no capital de empresas privadas, ocorrendo apenas quando há necessidade de salvar a empresa – como aconteceu no setor financeiro na anterior crise, em 2008 – ou para salvaguardar postos de trabalho.