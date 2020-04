Unicâmbio cria solução para fazer transferências por telefone

Num momento em que todos devemos estar em casa, há necessidades incontornáveis, como sente quem ajuda familiares que estão longe. Foi a pensar nessas necessidades que a Unicâmbio, em parceria com a Western Union, líder mundial no setor das transferências de dinheiro, encontrou uma nova solução para ajudar as famílias a cumprirem o isolamento social imposto pela Covid-19 e “mesmo assim enviarem dinheiro para quem está no estrangeiro ou em Portugal”.

A solução chama-se Western Union Mobile e com ela é possível resolver as transferências com um simples telefonema, sem custos, para poder ser utilizado sem precisar de sair de casa.

“A nossa prioridade é dar uma resposta a quem precisa de receber ou enviar dinheiro aos seus familiares e, pelas condicionantes atuais, está impedido de sair de casa”, explica Paulo Jerónimo, administrador da Unicâmbio. “As ajudas familiares mantêm-se e sabemos que agora mais do que nunca são de especial importância. Esta é a resposta que se exige a uma empresa como a nossa – manter o nível de apoio às famílias, através de um serviço simples, com a máxima confiança, e sem ser necessário sair de casa”, conclui.

O acesso ao serviço é feito através de uma chamada gratuita para o número 800 50 90 99, onde um operador dará todas as instruções para uma transferência bem-sucedida e “com a segurança que a Unicâmbio e a Western Union garantem”, explica a empresa que mantém ainda em funcionamento a maioria dos balcões da sua rede, respeitando todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades de saúde.