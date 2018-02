Valor médio na habitação sobe para máximo desde 2011

O valor médio de avaliação bancária registou uma subida mensal de 0,3% em janeiro, para 1.153 euros por metro quadrado, o que equivale a um aumento de 4,2% comparando com igual mês do ano anterior, sendo o mais elevado desde abril de 2011, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Desde março de 2017 que o valor médio de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, regista aumentos mensais consecutivos.

Nos apartamentos, o valor médio de avaliação aumentou cinco euros em janeiro, face ao mês anterior, para 1.205 euros por metro quadrado. O valor mais alto, de 1.448 euros, foi registado no Algarve, e o mais baixo, de 981 euros, observou-se no Alentejo.

Nas moradias, registou-se uma queda de dois euros, para 1.065 euros. “O valor mais elevado

observou-se no Algarve [1.442 euros/m2] e o mais baixo no Centro [927 euros/m2]”.

“Em comparação com o período homólogo, as avaliações bancárias de apartamentos e de moradias aumentaram 4,9% e 3,0%, respetivamente”, adianta o INE no ‘Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação’ de janeiro, divulgado esta segunda-feira.

A nível regional, a Região Autónoma dos Açores registou o maior aumento, com uma subida de 1,4%, seguida da Área Metropolitana de Lisboa, com uma subida de 0,9%. “As únicas descidas verificaram-se na Região Autónoma da Madeira [-1,9%] e no Algarve [-0,3%]”. O Centro registou a maior taxa de variação homóloga, de 6,3%, e o Alentejo teve a menor taxa, de 1,6%.

De” acordo com o Índice do valor médio de avaliação bancária, em janeiro, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Autónoma da Madeira e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação superiores à média nacional”, diz o INE.

Adianta que os valores no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa foram, respetivamente, 25% e 22% superiores ao registado para o País. “A região das Beiras e Serra da Estrela foi aquela que apresentou o valor mais baixo em relação à média nacional [-33%]”.