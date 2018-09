You Zhang e Vasco Martins nomeados para direção do Haitong Bank

O Banco de Portugal (BdP) autorizou o início de funções de You Zhang e Vasco Martins, enquanto vogais do Conselho de Administração do Haitong Bank, para desempenharem funções executivas, foi esta terça-feira comunicado ao mercado.

“O Haitong Bank vem informar que o Banco de Portugal concedeu autorização para o início de funções, enquanto vogais do Conselho de Administração, aos senhores Dr. You Zhang e Dr. Vasco Câmara Pires dos Santos Martins, para exercer funções executivas até ao termo do mandato em curso: 2017-2019”, lê-se no comunicado enviado pelo banco de investimento à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida pelo Haitong Bank, antigo BES Investimento, ao mercado, You Zhang “irá assumir os pelouros de finance IT, operações e áreas conexas”, enquanto Vasco Martins “irá assumir o pelouro do risco e atividades conexas”.

Segundo a página do Haitong Bank, até à data, a Comissão Executiva era composta por Wu Min, que foi nomeado presidente em outubro de 2017, Alan Fernandes, Christian Minzolini, Paulo Martins e Nuno Carvalho.