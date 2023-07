Índice espanhol IBex35 negoceia a descer 0,7%

© Ana Bornay/EPA

O principal índice da bolsa espanhola, o Ibex 35, registava uma queda de 0,77% pelas 12:30 (hora de Lisboa), numa sessão que decorre normalmente, sem sobressaltos, no dia seguinte às eleições gerais em Espanha.

Nas primeiras horas de negociação, o IBEX 35 esteve a subir, estando agora em correção.

Pelas 13:00 (hora de Lisboa), a cotada Indra era a que mais caía (-3,39% para 0,43 euros por ação), seguida da Endesa (-2,82% para 0,575 euros). A Telefonica era, por sua vez, a que mais se valorizava (0,97% para 0,034 euros por ação).

Esta é uma semana de divugação de resultados para muitas empresas espanholas, caso de Naturgy, Almirall, Applus, Endesa, AEna, bancos Santander, BBVA, CaixaBank, entre outras, e de muita expectativa quanto às reuniões quer do Banco Central Europeu quer da Reserva Federal dos Estados Unidos.

Na Europa, os índices seguem ligeiramente negativos. O português PSI20 segue a cair uns ligeiros 0,08%.

Os conservadores do PP venceram as eleições legislativas de domingo em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE, com 122 deputados, e o Somar, com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.

Estas foram as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e foram chamados a votar 37.469.142 eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.