Dia positivo na bolsa de Lisboa, a acompanhar as praças europeias e também as americanas.

O PSI 20 encerrou o primeiro dia da semana a subir 0,88%, com os maiores ganhos a ocorrerem nas ações da Pharol, Jerónimo Martins e Sonae. Apenas Corticeira Amorim, CTT e EDP fecharam em queda.

No conjunto da Europa, as empresas do Stoxx 600 registaram coletivamente uma subida de mais de 0,5%.