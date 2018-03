Acionistas da CIPAN aprovam saída da empresa de bolsa

Os acionistas da CIPAN – Companhia Industrial Produtora de Antibióticos aprovaram na segunda-feira, em assembleia-geral, a saída da empresa de bolsa, foi hoje anunciado.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a decisão foi aprovada com a maioria dos votos (224.417), o correspondente a 91,7% do capital social.

Na sequência do requerimento da Lusosuan SGPS, que detém uma participação qualificada correspondente a 22.441.722 ações, representativas de aproximadamente 91,78% do capital social da CIPAN, os acionistas foram convocados para a reunião magna que tinha como ponto único da ordem de trabalhos “deliberar sobre a perda da qualidade de sociedade aberta”.

“Na sequência da deliberação adotada, o Conselho de Administração da CIPAN irá desde já iniciar o procedimento para a perda de qualidade de sociedade aberta junto da CMVM”, lê-se no comunicado.

A CIPAN anunciou hoje também que irá reunir-se em assembleia-geral anual em 28 de março.