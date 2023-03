Ações do Deutsche Bank e Commerzbank em queda significativa

Deutsche Bank © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Março, 2023 • 12:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As ações dos bancos alemães Deutsche Bank e Commerzbank caíram significativamente na bolsa de Frankfurt devido à recente turbulência no setor e dà incerteza sobre a evolução das taxas de juro.

As ações do Deutsche Bank foram as mais afetadas pela queda, que se manteve em cerca de 10% durante as primeiras horas de negociação, mas acentuou-se para 14,84% por volta das 12:15 em Lisboa.

Entretanto, à mesma hora, as ações do Commerzbank recuavam 8,37%.

O índice DAX da Bolsa de Frankfurt sofreu as consequências da queda das ações da banca e caía 2,38% para 14.849,20 pontos.