Ações do Sporting suspensas

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das ações do Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD. A suspensão manter-se-á até “à divulgação de informação relevante sobre o emitente”, diz a CMVM, referindo-se contratação de um novo treinador.

A notícia da substituição de Silas por Rúben Amorim foi avançada pela comunicação social ontem, confirmada, à noite, pelo treinador cessante na conferência de imprensa após o jogo do Sporting frente ao Futebol Clube de Famalicão. Mas nenhuma destas informações foi, ainda, prestada ao mercado pela SAD do Sporting.

“O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, até à divulgação de informação relevante sobre o emitente.”, pode ler-se no comunicado da CMVM.