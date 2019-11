Alibaba capta 12,9 mil milhões em Hong Kong

O Alibaba fixou, esta quarta-feira, o preço das suas ações na bolsa de Hong Kong, 176 dólares. O gigante chinês de comércio eletrónico confirmou o negócio para 500 milhões de ações, avança a Reuters, captando assim 12,9 mil milhões de dólares.

A operação, que deverá ser realizada com a venda das ações do grupo chinês liderado por Jack Ma 2,8% abaixo da cotação na praça norte-americana, só ficará concluída esta quarta-feira, mas o valor a arrecadar deverá ser este, de acordo com fontes citadas pela agência noticiosa.

“A menos que haja uma mudança drástica nas condições de mercado, este será o preço final”, indicou uma fonte.

Nos últimos dias, grupo registou um novo valor recorde de vendas no maior festival de compras do mundo, o “Dia dos Solteiros”, celebrado na China a 11 de novembro pelos quatro ‘um’ que combinam nesta data (11/11), que afigura assim a condição de solteiro. No total, as plataformas do grupo faturaram 35 mil milhões de dólares no espaço de 24 horas, um aumento de 26%, em relação ao ano passado.