Apple volta a valer 1 bilião de dólares em bolsa

A apresentação dos novos modelos do iPhone 11 revelou-se um enorme sucesso e as ações da Apple não param de subir, com a companhia a ultrapassar a fasquia de um bilião de dólares (cerca de 912,2 mil milhões de euros) de capitalização bolsista.

Na quinta-feira, a quarta sessão consecutiva de valorização, o fabricante do iPhone atingiu o seu ponto mais alto desde outubro.

Ao preço a que fechou ontem na Bolsa de Nova Iorque, com cada ação a valer 223,59 dólares, a Apple vale agora cerca de 1,02 biliões de dólares, ligeiramente abaixo da Microsoft, cuja capitalização bolsista ronda os 1,05 biliões.