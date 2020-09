Auditores: CMVM encontrou 66 irregularidades graves

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) detetou 389 irregularidades nas suas ações de supervisão efetuadas no último ano junto de auditores, das quais 66 são graves e que poderão gerar contraordenações e multas.

Os dados constam do relatório anual sobre supervisão de auditoria que a CMVM publicou esta quarta-feira.

Durante o último ano, a CMVM – que é o supervisor dos auditores – abriu uma ação de supervisão presencial, 138 ações de supervisão contínua e 10 ações de supervisão urgentes. No mesmo período, encerrou sete ações de supervisão presencial – ações iniciadas em anos anteriores -, 39 ações de supervisão contínua e três ações de supervisão urgentes.

“Das sete ações de supervisão presencial encerradas no ciclo 2019/2020 foram identificadas 389 irregularidades, para as quais foram emitidas recomendações, destacando-se 66 situações de maior severidade”, destacou a CMVM.

No último ano, o supervisor registou ainda “o cancelamento dos registos para o exercício de funções de auditoria junto da CMVM de três revisores oficiais de contas de uma das maiores sociedades de revisores oficiais de contas, o qual ocorreu a pedido dos próprios no contexto de uma ação da CMVM de aferição do cumprimento dos requisitos relativos à idoneidade, enquanto condição de manutenção desses registos”.

Em causa, estão três auditores, então sócios da KPMG, que fiscalizaram as contas do BES até 2014. Inês Viegas, Sílvia Gomes e Fernando Antunes tinham sido condenados em abril de 2019 pelo Banco de Portugal. A CMVM iniciou um processo de análise de idoneidade que resultou no pedido de cancelamento de licença pelos visados junto do supervisor de auditoria.

Atualizada às 14H58 com mais informação